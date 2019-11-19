الدفاع التركية: بدء ترميم المدارس في منطقة "نبع السلام"

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، البدء في أنشطة ترميم المدارس المتضررة من قبل تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي وتحديد الاحتياجات اللازمة، في منطقة عملية "نبع السلام".

وفي بيان صادر عنها الثلاثاء، أشارت الدفاع التركية إلى استمرار أنشطة إعادة الحياة إلى طبيعتها في منطقة "نبع السلام".

وقال البيان: "خلال القيام بأعمال التفقد بمدراس في مدينة رأس العين، جرى تحديد إغلاق إرهابيي بي كا كا/ي ب ك حرم يضم 4 ثانويات، وحولتها إلى مراكز لإنتاج قواعد لإطلاق قاذفات على طراز كاتيوشا".

Advertisements

وأضاف: "تم ضبط آلات ومعدات كان يستخدمها الإرهابيون لحفر شبكة الأنفاق تحت المدينة، فضلا عن ضبط كمية كبيرة من الذخائر (في المدارس)".

وتابع: "من أجل إعادة فتح المدارس، بدأت أنشطة الترميم وتحديد الاحتياجات مع مؤسسات الدولة".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.