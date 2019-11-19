مصر تثأر من جنوب إفريقيا وتتأهل للأولمبياد

صحيفة الخليج الالكترونية

تأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه الساحق على ضيفه جنوب أفريقيا بنتيجة (3-0) ، اليوم الثلاثاء ، باستاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

وصعد الفراعنة للأولمبياد بعد الغياب في الدورة الماضية التي أقيمت في البرازيل وتأهلت مصر لمنافسات كرة القدم بالأولمبياد للمرة 12 في تاريخها.

سجل أهداف الفراعنة رمضان صبحي من ضربة جزاء في الدقيقة 59 وعبد الرحمن مجدي “هدفين” في الدقيقتين 84 و89 ليثأر الفراعنة من خروج المنتخب الأول من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار على يد جنوب أفريقيا في شهر يوليو الماضي على نفس الملعب.

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وقدم منتخب مصر عرضاً متوسطاً بقيادة مدربه شوقي غريب ونجح في استغلال الحماس الجماهيري المميز بحضور بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة.

بداية المباراة كانت حذرة من جانب المنتخب المصري بمحاولات للسيطرة وتحرك رمضان صبحي ولكن بلا تسديد على المرمى ثم عرضية من كريم العراقي بلا خطورة ولكن المنتخب الجنوب أفريقي نجح في فرض أسلوبه في وسط الملعب بعد مرور ربع ساعة.

ووجه موكوينا تسديدة فوق العارضة ثم أهدر لوثار سينج فرصة قريبة بتمريرة عرضية لم يتابعها لاعبو جنوب أفريقيا.. وطالب لاعبو مصر بضربة جزاء بعد تمريرة عرضية من رمضان حولها مدافع الأولاد لركنية ولكن الحكم رفض احتسابها.