إقالة بوكيتينو من تدريب توتنهام

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مفاجأة غير موتوقعة عن إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي. وجاء إعلان النادي الإنجليزي في مفاجأة مدوية وغير متوقعة، بعدما أعلنت إدارة توتنهام أكثر من مرة عن تمسكها بخدمات بوكيتينو في أكثر من مناسبة، وكان آخرها خسارته أمام بايرن ميونيخ الألماني بسبعة أهداف دون رد، في إطار مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا. انشر الخبر :

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