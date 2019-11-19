منتخب فلسطين يخسر من أوزبكستان في التصفيات الآسيوية

صحيفة الخليج الالكترونية خسر منتخب فلسطين لكرة القدم من نظيره أوزبكستان بهدفين دون رد اليوم ضمن المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022 . صفر. ورفع منتخب أوزبكستان رصيده إلى 9 نقاط، في صدارة الترتيب مؤقتا، بفارق نقطة عن المنتخب السعودي الذي لن يخوض مباراة في هذه الجولة، وتوقف رصيد منتخب فلسطين عند 4 نقاط في المركز الرابع قبل الأخير، ويلتقي في وقت لاحق اليوم المنتخب اليمني مع نظيره سنغافورة. انشر الخبر :

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