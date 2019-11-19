آل الشيخ يوجه باتخاد الإجراءات القانونية تجاه شاب بتهمة الكذب

صحيفة الخليج الالكترونية وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شاب ظهر في مقطع فيديو متداول في تواصل الاجتماعي، ادعى فيه سقوط إحدى الألعاب بسبب هطول الأمطار في مدينة الألعاب ضمن موسم الرياض 2019، متهماً الشاب بالكذب، وذكر آل الشيخ في تغريدة أرفقها مع مقطع الفيديو المتداول: “هذا الخبر غير صحيح، وطلبت من الإخوان في الترفيه اتخاذ الاجراء القانوني مع صاحب المقطع لكذبه وتقديم أخبار مسيئة وغير صحيحة!”. انشر الخبر :

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