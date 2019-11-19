أمر ملكي: تعيين فهد الرشيد رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:- الرقم : أ / 198 التاريخ : 22 / 3 / 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. Advertisements وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء، وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 470 ) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض. أمرنا بما هو آت : أولاً : يعين الأستاذ / فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة. ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود انشر الخبر :

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