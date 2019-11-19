الاتفاق يجدد عقد فيليب كيش حتى 2022

صحيفة الخليج الالكترونية

جددت إدارة نادي الاتفاق عقد اللاعب السلوفاكي فيليب كيش لعامين مقبلين، ويقضي العقد استمرار دفاع اللاعب عن ألوان النواخذة حتى 2022، وجرت مراسم التوقيع مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

ويأتي التجديد مع ” المحارب ” فيليب كيش نظرًا لمستوياته الفنية العالية منذ قدومه للاتفاق في 2017، وأثبت المحارب قدراته باللعب في أكثر من خانة، كما يتمتع بنزعة هجومية مع إجادة في تنفيذ الكرات الثابتة، وبلغ عدد المباريات التي لعبها كيش مع النواخذة 58 مباراة نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصناعة لـ3 أهداف.

ميدانياً استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد الله الدبل بالدمام وسط أجواء ماطرة تحضيراً لمواجهة الاتحاد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ10 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

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وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية ثم طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية على عدة محطات، واختتم التدريب بمناورة حماسية تحت زخات المطر وذلك على ثلث الملعب.

وشهد المران عودة لاعب الوسط التونسي نعيم سليتي بعد انضمامه مع منتخب بلاده، وواصل سليتي برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي على أن يخضع لفحوصات طبية إضافية قبل رجوعه للتدريبات الجماعية.

وعلى صعيد آخر نظم الجهاز الإداري للفريق الأول احتفالية مبسطة للحارس عبد الله الصالح بعد نهاية التدريب بمناسبة عقد قرانه الأسبوع الماضي متمنين له التوفيق في حياته المستقبلية.