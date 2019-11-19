إمارة الباحة تتوعد بمقاضاة أحد مشاهير «السناب شات»

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صحيفة الخليج الالكترونية
صرح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة بأنه بناء على ما يتم تداوله من مقطع مسيء لعادات وتقاليد أهالي منطقة الباحة، وما تم تصويره في ساعات متأخرة من الليل، فإن إمارة المنطقة تستهجن هذا الفعل اللامسؤول.
وشددت الإمارة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات؛ كون ما جاء في المقطع المتداوَل إساءة للمنطقة وأهلها.
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