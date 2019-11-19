مليشيات الحشد الشعبي تُشارك الحرس الثوري في قمع متظاهري الأحواز

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت مصادر تابعة حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، أمس الاثنين الموافق 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2019، مقتل ٣٨ شخصاً وإصابة المئات في هجوم أجهزة الأمن التابعة للاحتلال على المتظاهرين في الأحواز المحتلة.

وأكدت المصادر، أن أجهزة الأمن التابعة للاحتلال تواصل حملة الاعتقالات العشوائية في كل أرجاء الأحواز المحتلة.

وفي سياق آخر تصدت المقاومة الأحوازية لقوات الاحتلال الفارسي في مدينة الكورة، في ظل ورود أنباء عن مقتل ٣ جنود وإصابة العشرات في صفوف الحرس الثوري الإيراني وقوات الحشد الشعبي أثناء محاولاتهم لاقتحام مدينة الكورة جنوبي الأحواز.

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كما قامت مليشيات الحشد الشعبي العراقية مع الحرس الثوري في الباسيج بقمع مظاهرات الجراحي جنوب الأحواز، الاثنين، حيث قتل 12 متظاهرًا وأصيب 4 آخرون.

هذا بينما أفادت أنباء أخرى عن وقوع قتلى في اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وميليشيات الباسيج وقوات الأمن الإيرانية في مدينتي معشور وسربندر القريبة منها، الواقعتين جنوب إقليم الأحواز، حيث قتل 5 متظاهرين على الأقل.

وكانت احتجاجات قد اندلعت في الأحواز جراء وفاة الشاعر الأحوازي حسن الحيدري بحقنة سامة على يد سلطات الاحتلال الإيراني، بالإضافة إلى قيام سلطات الملالي برفع أسعار البنزين – في خطوة غير مسبوقة-.