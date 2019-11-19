الأخضر يتعادل سلبياً مع باراغواي

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صحيفة الخليج الالكترونية
تعادل منتخب الأخضر السعودي سلبياً مع نظيره الباراغوياني في لقاء ودي دولي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن استعدادات الأخضر لبطولة خليجي 24 في قطر، والتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .
وأتاح مدرب الأخضر الفرنسي هيرفي رينارد الفرصة لعدد من اللاعبين للمشاركة خلال المباراة، أبرزهم الحارس فواز القرني، وعبدالرحيم العبيد، وسعود عبدالحميد، ومختار علي، وحسان تمبكتي، وهارون كمارا.
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