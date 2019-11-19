منتدى الادارة والأعمال الحادي عشر برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مارس القادم

جدة

أكد الدكتور عبد الله الشدادي رئيس منتدى الادارة والأعمال، ان أعمال المنتدى في نسخته الحادية عشر ستكون برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مدينة جدة على مدى ثلاثة ايام ابتداء من ٢ مارس ٢٠٢٠، تحت شعار “القيادة والتطوير واستشراف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة”.

وأشاد الدكتور عبد الله الشدادي بالاهتمام والحرص الذي أبداه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على انجاح مثل هذه الفعاليات العلمية والتنموية، والتي تأتي في اطار دعم وتعزيز خطط وبرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، مبينا ان سمو الأمير أستمع إلى شرح مفصل عن أعمال ومحاورالمنتدى العلمية في دورته الحادية عشر لدى استقباله في مقر الإمارة رئيس وأعضاء مجلس أمناء المنتدى.

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وقال الدكتور عبدالله الشدادي لدى ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للمنتدى الذي عقد في مدينة جدة: “ان فلسفة تنظيم المنتدى تأتي بهدف استعراض نتائج الفكر والممارسة القيادية في المنظمات، وطرح مفاهيم إدارة التغيير والتجارب الناجحة في هذا الإطار، لغايات العمل على تطوير قطاع الإدارة والأعمال على المستوى المحلي والعربي عبر ما يتم طرحه من أفكار وتجارب متميزة ورؤى عالمية”، مشيرا الى ان الدورة الحادية عشرة ستختص في ابراز الدور الرئيسي والاستراتيجي لتطبيقات استشراف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة مع التأكيد على أهمية مواكبة المرحلة التنموية وخطة التحول الوطني ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف: ” تم البحث في الخطط التنفيذية والتحضيرات الخاصة لتنفيذ فعاليات المنتدى، كما تم المباشرة باجراء التحضيرات اللازمة استعدادا لإطلاق الفعاليات في موعدها المحدد، وضمن محاورها العلمية الستة، حيث سيتناول المحور الأول استشراف المستقبل .. ضروة تحتمها المتغيرات التقنية والاقتصادية، ويتناول المحور الثاني الثورة الصناعية الرابعة … سماتها وتحدياتها، فيما يتناول المحور الثالث دور القيادات الادارية في استشراف المستقبل ومواكبة التغيير في عصر الثورة الصناعية الرابعة، ويناقش المحور الرابع عصر التطبيقات الالكترونية … الفرص والتحديات والحلول، فيما يطرح المحور الخامس الفرص والتحديات المستقبلية أمام الاقتصاد السعودي، أما المحور السادس فسيتناول نماذج وتجارب قيادية متميزة في استشراف المستقبل ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وكل ذلك سيكون تحت المحور الرئيس وهو القيادة والتغيير واستشراف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة”.

وقال رئيس المنتدى: “لغايات العمل على تطوير قطاع الإدارة والأعمال على المستوى المحلي والعربي عبر ما يتم طرحه من أفكار وتجارب متميزة ورؤى عالمية، ينطلق منتدى الادارة والاعمال كل عام في شهر مارس حاملاً موضوعات جديدة تواكب التطور الذي يحدث في عالم الأعمال، مبينا حرص المنتدى عبر دوراته السابقة على استعراض نتائج الفكر والممارسة القيادية في المنظمات، بالإضافة إلى طرح مفاهيم إدارة التغيير والتجارب الناجحة في هذا الإطار، مبينا ان مجموعة نما المعرفية تعمل على تنظيم فعاليات منتدى الإدارة والأعمال بشكل سنوي ومنتظم تحت مظلة (منظومة الإدارة والأعمال) التي ينبثق عنها بالإضافة للمنتدى جائزة (رواد التغيير)، مجلة الإدارة والأعمال، ومجموعة مبادرات في (القيادة وإدارة التغيير)، كما يأتي التنظيم بدعم وشراكة استراتيجية من جانب المنظمة العربية للتنمية الإدارية والجمعية السعودية للإدارة.