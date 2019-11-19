موسكو تندد بعزم تركيا شن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا

صحيفة الخليج الالكترونية نددت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الثلاثاء)، بمقترح تركيا القيام بعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا إذا لم يجر تطهير المنطقة ممن تصفهم أنقرة بـ”الإرهابيين”. وأوضحت وكالات أنباء روسية، نقلاً عن الوزارة، أن الفكرة التركية أثارت دهشة موسكو. ووفقًا لـ”رويترز”، يأتي موقف وزارة الدفاع الروسية ردًا على تصريح أدلى به وزير الخارجية التركي أمس ذكر فيه أن بلاده ستشن عملية عسكرية جديدة في شمال شرق سوريا ما لم تُخل المنطقة من وحدات حماية الشعب الكردية. انشر الخبر :

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