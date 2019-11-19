وفاة 6 أشخاص في حادث بين أبها والخميس

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ابها
أوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري أن فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث انقلاب ودهس على طريق ١٠٠ باتجاه الخميس في مدينه ابها مما ادى الى عدد من الوفيات .
وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع في الساعه ١٣:٥٤ ظهر اليوم ، توجهت ثلاث فرق إسعافية واتضح وجود ٦حالات متوفاه في الموقع .
وأردف: انه وقع الحادث بعد ما دهست سياره من نوع هايلكس شخصين ، ثم انحرفت السياره لتصتدم بسياره اخرى واقفه ع جانب الطريق ولم يكن فيها احد ، مما ادى الى وفاه الحالتين المدهوسه ووفاه جميع الأشخاص المتواجدين بالسيارة(هايلكس) بعد اشتعالها وعددهم اربعه وتفحم الحالات
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