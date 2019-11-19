دراسة تكشف عن فوائد عصير الرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_السعودية نيوز

أثبتت الدراسات الأمريكية أن عصير الرمان هو مصدر كبير لحمض يلاغيتش، والأحماض المضادة للأكسدة، أوميغا 5 غير المشبعة والأحماض الدهنية المفيدة للغاية لتجديد الخلايا وانتشارها، كما يحتوي على ما يقرب من 3 أضعاف مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر والبرتقال.



ويعد الرمان من أغنى الفواكه بالفيتامينات والمواد المعدنية الهامة مثل البوتاسيوم، المغنسيوم، الحديد، الفسفور، الكبريت، والكالسيوم، كما يحتوي على بعض المواد الغذائية الهامة مثل البروتين والألياف والسكريات والدهون، وفيتامينات أ، ب، ج.

نقدم لكِ العديد من فوائد الرمان في السطور التالية:

1- عصير الرمان مفيد لصحة القلب؛ حيث يقلل من تصلب الشرايين ويخفض من مستوى الكوليسترول في الدم.

2- يحافظ على مستويات السكر في الدم.

3- يخفِّض من ضغط الدم المرتفع.

4- يقي من أمراض السرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

5- يحسِّن من عملية الهضم ويعالج الإسهال.

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6- يعزِّز من مناعة الجسم

7- يعالج الأنيميا وفقر الدم.

8- عصير الرمان مفيد لمرضى هشاشة العظام؛ حيث يمنع عمل الأنزيمات ؤعن إتلاف الغضاريف.

9- مفيد للمرأة الحامل لاحتوائه على عدد كبير من المعادن والفيتامينات.

10- يساعد على تجديد خلايا البشرة ويمنع تكون البقع الداكنة ويؤخر من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

11- يساعد على التئام الجروح ويحمي الجلد من حروق الشمس.

12- يعزز نمو بصيلات الشعر ويمنع سقوطه بما يجعله صحياً وجذاباً.

13- يعزز القدرة الجنسية لدى الرجال.

14- يعالج التهابات المسالك البولية ويطهرها من البكتيريا والترسبات وينشط الكلى والكبد.

15- يساعد على إنقاص الوزن لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على حرق الدهون في الجسم؛ بالإضافة إلى أن سعراته الحرارية منخفضة.