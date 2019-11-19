دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تخطط للإعلان عن جهاز MacBook Pro بحجم 13 إنش وبلوحة مفاتيح جديدة في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التسريبات اليوم على خطط شركة ابل للإعلان الرسمي عن جهاز MacBook Pro بحجم 13 إنش في النصف الأول من عام 2020، على أن يضم لوحة مفاتيح جديدة من بين تحسينات أخرى.

قدمت شركة ابل جهاز MacBook Pro مؤخراً بحجم 16 إنش مع تصميم جديد للوحة المفاتيح، واليوم أكد تقرير جديد على أن ابل تستعد لإطلاق إصدار جديد من أجهزة MacBook Pro بحجم 13 إنش مع نفس الترقية في لوحة مفاتيج “scissor”.

تبدأ شركة ابل في إستبدال لوحة مفاتيح butterfly التي أشتهرت بها أجهزة MacBook Pro والتي واجهت العديد من الإنتقادات من المستخدمين بلوحة مفاتيح “scissor” التي قدمت مؤخراً في جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش.

ولقد أكد المحلل Ming-Chi Kuo على أن ابل في طريقها لدعم كل إصدارات الشركة من أجهزة الحاسب المحمول في 2020 بلوحة مفاتيح “scissor”، كما يؤكد التقرير على أن ابل تستمر في إطلاق النموذج المميز بحجم 13.3 إنش من أجهزة MacBook Pro.

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ولقد أشارت التوقعات السابقة إلى أن ابل ستدمج النموذج المميز بحجم شاشة 14 إنش في هيكل بحجم 13.3 إنش، إلا أن التقرير الجديد يؤكد على إستمرار خط إنتاج ابل من جهاز MacBook Pro بحجم 13 إنش.

من المتوقع أيضاً أن تدعم ابل الجيل القادم من أجهزة MacBook Pro المقرر إطلاقه في 2020 بالجيل العاشر من معالجات إنتل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن إصدارات ابل القادمة من أجهزة MacBook Pro.

المصدر

هذا الموضوع ابل تخطط للإعلان عن جهاز MacBook Pro بحجم 13 إنش وبلوحة مفاتيح جديدة في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.