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الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلا فى بيت حنينا بالقدس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس، اليوم الثلاثاء، منزلا فى بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طواقم بلدية الاحتلال في القدس ترافقها قوات معززة من جيش الاحتلال حاصرت مبنى المواطن مجدي علون في حي الأشقرية ببيت حنينا، وباشرت بهدمه واعتدت على قاطنيه.

وكان المنزل يأوي 4 أطفال ووالديهم وتبلغ مساحته 90 مترا مربعا.

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وبحسب منظمات حقوقية، هدمت قوات الاحتلال، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر المنصرم 225 منزلا في الضفة بما فيها القدس.

ويمثل هدم المنازل ركنا أساسيا في السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقي البطيء.

وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق .

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