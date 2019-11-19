شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربى يعين رئيس لجنة لمكافحة الفقر والتفاوت الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال القصر الملكى المغربى فى بيان، إن الملك محمد السادس، عين اليوم الثلاثاء، شكيب بنموسى وزير الداخلية السابق وسفير المغرب فى فرنسا رئيسا للجنة لمعالجة التفاوت الاجتماعى والفقر.

وكان الملك محمد قد قال في يوليو، إن هذه اللجنة تستهدف وضع نموذج تنمية جديد لإصلاح قطاعات مثل التعليم والصحة والزراعة والاستثمار والضرائب.

وأقر العاهل المغربي في ذلك الوقت أن ما تحقق في مجال البنية التحتية في السنوات الاخيرة مثل الطرق الرئيسية والسكك الحديدية السريعة والموانئ والطاقة المتجددة والتنمية الحضرية لم تشعر به كل قطاعات المجتمع.

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ويحتل المغرب المركز 123 في قائمة الأمم المتحدة للتنمية البشرية حيث تعاني المناطق الريفية من نقص الخدمات التعليمية والصحية.

وذكر تقرير للبنك الدولي الشهر الماضي أن عدد الفقراء بالمغرب أو من يواجهون خطر الفقر يبلغ نحو تسعة ملايين نسمة أو 24 في المئة من عدد السكان.

وبسبب تراجع في الإنتاج الزراعي يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المغربي 2.8 في المئة في عام 2019 بعد أن حقق ثلاثة في المئة في 2018 وهو معدل لا يمكنه توفير فرص عمل كافية في مجتمع يعاني فيه شاب من بين كل أربعة شبان من البطالة.