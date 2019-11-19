شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وبيل جيتس والوليد وآخرين يقدمون 2.6 مليار دولار لاستئصال شلل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جانباً من منتدى بلوغ الميل الأخير" الذي يعقد في متحف اللوفر بأبوظبي، إذ اجتمعت قيادات من أنحاء العالم اليوم للتأكيد على التزامهم بالقضاء على شلل الأطفال وتقديم 2.6 مليار دولار في إطار المرحلة الأولى من تخصيص التمويل اللازم لتنفيذ استراتيجية المرحلة الأخيرة لاستئصال شلل الأطفال 2019 - 2023 التي تنفذها المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال.

وتنوعت مصادر المساعدات والتعهدات المالية التي أعلن عنها اليوم، وعلى رأسها ما قدمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي استضاف فعالية الإعلان عن التعهدات للمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، إذ قدم 160 مليون دولار لدعم المبادرة.





كما تلقت المبادرة التبرعات التالية.. 215.92 مليون دولار من الولايات المتحدة، و160 مليون دولار من جمهورية باكستان الإسلامية، و105.05 مليون دولار من ألمانيا، و84.17 مليون دولارمن حكومة نيجيريا الفيدرالية، و10.83 مليون دولار من النرويج، و10.29 مليون أمريكي من أستراليا، و7.4 مليون دولار من اليابان، و2.22 مليون دولار من لوكسمبورج، و1.34 مليون دولار من نيوزيلندا، و116،000 دولار من إسبانيا، و10،000 دولار من ليختنشتاين؛ وتبرعات من شركاء المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال.

و1.08 مليار دولار من مؤسسة بيل وميليندا جيتس، و150 مليون دولار من منظمة الروتاري الدولية؛ وتبرعات من المنظمات الخيرية، تشمل 50 مليون دولار أمريكي من مؤسسة بلومبيرغ للأعمال الخيرية، و25 مليون دولار من مؤسسة داليو للأعمال الخيرية، و15 مليون دولارمن مؤسسة طاهر، و 6.4 مليون دولار من مؤسسة الأمم المتحدة، ومليوني دولار من مؤسسة الوليد للإنسانية، ومليون دولار من مؤسسة نينجشيا يانباو الخيرية؛ وتبرعات من القطاع الخاص، بما في ذلك مليون دولار أمريكي من مجموعة أحمد العبد الله، ومليون دولار أمريكي من الأنصاري للصرافة، و340،000 دولار من كاستا تكنولوجيز.

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وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت المملكة المتحدة عن مساهمتها بمبلغ يصل إلى 514.8 مليون دولار في المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال.