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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وبيل جيتس والوليد وآخرين يقدمون 2.6 مليار دولار لاستئصال شلل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر
وتنوعت مصادر المساعدات والتعهدات المالية التي أعلن عنها اليوم، وعلى رأسها ما قدمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي استضاف فعالية الإعلان عن التعهدات للمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، إذ قدم 160 مليون دولار لدعم المبادرة.
كما تلقت المبادرة التبرعات التالية.. 215.92 مليون دولار من الولايات المتحدة، و160 مليون دولار من جمهورية باكستان الإسلامية، و105.05 مليون دولار من ألمانيا، و84.17 مليون دولارمن حكومة نيجيريا الفيدرالية، و10.83 مليون دولار من النرويج، و10.29 مليون أمريكي من أستراليا، و7.4 مليون دولار من اليابان، و2.22 مليون دولار من لوكسمبورج، و1.34 مليون دولار من نيوزيلندا، و116،000 دولار من إسبانيا، و10،000 دولار من ليختنشتاين؛ وتبرعات من شركاء المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال.
و1.08 مليار دولار من مؤسسة بيل وميليندا جيتس، و150 مليون دولار من منظمة الروتاري الدولية؛ وتبرعات من المنظمات الخيرية، تشمل 50 مليون دولار أمريكي من مؤسسة بلومبيرغ للأعمال الخيرية، و25 مليون دولار من مؤسسة داليو للأعمال الخيرية، و15 مليون دولارمن مؤسسة طاهر، و 6.4 مليون دولار من مؤسسة الأمم المتحدة، ومليوني دولار من مؤسسة الوليد للإنسانية، ومليون دولار من مؤسسة نينجشيا يانباو الخيرية؛ وتبرعات من القطاع الخاص، بما في ذلك مليون دولار أمريكي من مجموعة أحمد العبد الله، ومليون دولار أمريكي من الأنصاري للصرافة، و340،000 دولار من كاستا تكنولوجيز.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت المملكة المتحدة عن مساهمتها بمبلغ يصل إلى 514.8 مليون دولار في المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال.
وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالدور الحيوي للعاملين على الخطوط الأمامية الذين يشكلون مصدر الرعاية الصحية الوحيد بالنسبة لمليار نسمة، وقال "إن عزمهم وإصرارهم على مواصلة العمل رغم الصعوبات والعراقيل الماثلة ينير الدرب ويضمن الحياة الصحية والكريمة لأكثر شعوب العالم فقراً وضعفاً ".
كما أشاد بدور المبتكرين في تطوير الرعاية الصحية المقدمة وإيصال العلاجات لمن هم في أمس الحاجة لها ، وأضاف "نحتفي اليوم بأشخاص قدموا الكثير للبشرية وإسهامات وابتكارات تعود بالنفع على الإنسانية جمعاء".
حضر حفل التكريم، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي والشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والأمير الوليد بن طلال آل سعود وبيل جيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس.
واشتملت قائمة الفائزين بجوائز ريتش هذا العام على كل من : راهاني لاوال من نيجيريا - جائزة الجندي المجهول، إذ نالت راهاني التكريم لشجاعتها في العمل بالخطوط الأمامية للقضاء على مرض شلل الأطفال في نيجيريا، والدكتور ريتشارد كوجان من جمهورية الكونغو الديمقراطية - جائزة الابتكار، إذ اختير لابتكاره الفذ لـ " CUBE " وهي وحدة رعاية طوارئ متنقلة وآمنة بيولوجيا تسمح للأطباء بأن يراقبوا مرضى الإيبولا عن كثب، وكذلك التواصل الآمن بين المرضى ومن يحبونهم ويرعونهم، وأوليفيا نغو من الكاميرون- جائزة البطل الصاعد، إذ جاء تكريم أوليفيا بعد أن شاركت في تأسيس وإدارة الجمعية الأهلية للقضاء على الملاريا " CS4ME " وهي شبكة عالمية تكفل عمل جميع الكيانات الأهلية في جهود استئصال مرض الملاريا.
كما شهد الحفل تكريم الدكتور ويليام فويجي بجائزة الإنجاز مدى الحياة تقديراً لجهوده طوال مسيرته الطبية في القضاء على الأمراض، إذ يعد فويغي طبيباً وعالماً أمريكياً شهيراً متخصصاً في الوبائيات، واشتهر باستنباط الاستراتيجية العالمية التي أسفرت عن استئصال مرض الجدري قبل 40 عاماً.
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