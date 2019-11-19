فيديو.. متحدث الحكومة العراقية: قانون "من أين لك هذا " سيكشف أموال المسؤلين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح ويليام وردة، المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن الحكومة العراقية سبق وقدمت مشاريع قوانين لمجلس النواب وهي قيد المناقشة حاليًا وهي 3 قوانين، قانون الانتخابات وقانون مفوضية الانتخابات وقانون التقاعد الموحد ، مؤكدا أن قانون "من أين لك هذا "، سيمنح الفرصة للكشف عن أموال المسؤولين الكبار .
وأضاف "وردة"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن رئيس الحكومة العراقية سيقدم قانونين آخرى لمجلس النواب وهما قانون موازنة 2020 .
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