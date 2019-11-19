شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة "إم إس آي" تكشف النقاب عن شاشة محمولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 كشفت شركة "إم إس آي" النقاب عن الشاشة المحمولة Optix MAG161 الجديدة، لمحبي ألعاب الفيديو.

Advertisements وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة الجديدة تمتاز بمعدل تنشيط صورة يبلغ 240 هرتز، في حين يبلغ سُمكها 5 ملم فقط، وتدعم منفذ USB Type C ومنفذ HDMI. ولم تفصح "إم إس آي" بعد عن موعد طرح أو سعر هذه الشاشة الجديدة.

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