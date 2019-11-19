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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آبل تعلن عن حدث خاص بالتطبيقات والألعاب في الأول من ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
أعلنت شركة آبل، اليوم الثلاثاء، عن عقدها مؤتمراً صحفياً في الثاني من ديسمبر المقبل كما أفاد موقع CNBC، حيث سيعقد المؤتمر في مدينية نيويورك الأمريكية وسيركز بشكل رئيسي على برمجيات الشركة من تطبيقات وألعاب.
وقالت الشركة بأن المؤتمر سيتحدث عن التطبيقات المفضلة والألعاب خلال العام الجاري 2019 حيث عنونت بطاقة الدعوة بـ “محبوبة الملايين، أنشئت بواسطة الأفضل” كناية عن تطبيقاتها وألعابها المتواجدة على App Store وخدمة ألعاب Arcade.
فيما يتوقع أن يحتوي المؤتمر معلومات وتفاصيل أكثر كونه مغاير لعادة الشركة في الكشف عن هذه التفاصيل التي طالما تمت عبر بيان صحفي فقط، لكن هذه المرة تبدو مغايرة مما يعني أننا قد نرى نوعاً من الاحتفال واستغلال أبل الفرصة بجانب التطرق للموضوع الرئيسي الخاص بتطبيقات الشركة وألعابها.
لكن من المستبعد أن تقوم الشركة بالكشف عن منتجات جديدة خلال هذا الحدث، مع العلم إلى أن تقارير سابقة أشارت إلى خطة آبل لعقد مؤتمر خلال أكتوبر الماضي للكشف عن منتجات جديدة على غرار آيفون 11، إلا أنها قامت في نهاية المطاف بالإعلان عن MacBook Pro ذو شاشة 16 بوصة جديد وسماعات AirPods Pro دون تنظيم حدث خاص بهما.
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