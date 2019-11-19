"قمة المعرفة 2019" تناقش تفعيل مشاركة الشباب









اسماء السيد - دبي: ناقش المتحدثون في جلسة بعنوان "الشباب.. الحجر الأساس في التنمية المستدامة" ضمن فعاليات اليوم الأول من النسخة السادسة لقمة المعرفة 2019، تحت شعار "المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة"، دور الشباب في إحداث التغيير الإيجابي، ومدى تأثّرهم وتأثيرهم في مسيرة تحقيق التنمية المستدامة.

والقمة تعقد برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وبحسب بيان للجهات المنظمة تلقت ""الخليج 365"" نسخة منه، فقد شارك في الجلسة روز ماري مبابازي، وزيرة الشباب والثقافة في رواندا، وسعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، وثابت النابلسي، الأمين العام لوزارة الشباب في الأردن، وبرينس أغباتا، العضو المنتدب لشركة كوليبا غانا، وسفير الشباب في منظمة (One Young World) العالمية، وتينزين سيلدون، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة Kinstep، وهي منصّة اجتماعية للتواصُل بين المهاجرين.

تناول المتحدثون ضرورة العمل على مبادرات وبرامج على المستويات الوطنية التي تسهم في تطوير خبرات وقدرات الشباب وصقل مهاراتهم للقيام بدور أكثر فاعلية في مسيرة تقدم وتطور وتحقيق مستهدفات التنمية في مجتمعاتهم، بحسب البيان.

وقال سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، "إن دولة الإمارات محظوظة بقيادتها الرشيدة التي تؤمن بالتمكين الفعلي للشباب، وتنظر لهم كمصدر طاقة ومكوّن رئيس من مكونات البناء والتطوير للوطن والمجتمع".

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وأضاف أن المبادرات التي تقوم بها المؤسسة "تركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تعمل مع جميع الشركاء من المؤسسات المعنية في مختلف أرجاء الوطن العربي لوضع السياسات التي تفتح الآفاق أمام الشباب العربي لصقل مهاراتهم على نحو يمكِّنهم من قيادة مسيرة التنمية وتعزيز الجهود للارتقاء بحياة الإنسان في العالم العربي".

وتابع: "جميع مبادراتنا وأعمالنا هي ترجمة لرؤية قيادة دولة الإمارات لتمكين الشباب العربي في أوطانهم للقيام بدور حيوي وفاعل في تطوير مجتمعاتهم، ولذلك فإن جميع الفرق القائمة على المبادرات هي من الشباب ليتم ترجمة أفكارهم إلى مشروعات عملية تكون بمنزلة عناوين لخدمة آلاف الشباب في مختلف أرجاء الوطن العربي".

واستعرض ثابت النابلسي، الأمين العام لوزارة الشباب في الأردن، الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب في الأردن، التي تشكل مسار عمل وخطة وطنية لتعزيز دور الشباب في تقدم المملكة.

وقال: تقوم هذه الاستراتيجية على 7 محاور رئيسة هدفها في نهاية المطاف تسخير الإمكانات وتمكين الشباب من الأدوات وإكسابهم المهارات والقدرات والفرص التي تمكنهم من المساهمة بدور فاعل في تنمية مجتمعاتهم ودفع مسيرة التطور والبناء في وطنهم.

إلى ذلك، استعرض برينس أغباتا، العضو المنتدب لشركة كوليبا غانا أهم التحديات التي تواجه فئة الشباب في هذا البلد الأفريقي، مستعرضاً بعض المبادرات التي تعمل عليها الشركة لتفعيل مشاركة الشباب في مسيرة التنمية هناك.