دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة خرائط جوجل تُتيح لك خيار متابعة المرشدين المحليين

تتيح لك خرائط جوجل الآن متابعة أفضل المرشدين المحليين في المنطقة التي تقطنها.

ما هو أكثر إثارة من الانتقال لمكان جديد، هو التعرّف على هذا المكان والمشي في طرقه الواسعة والضيقة، حيث من الطبيعي أن يشعر هذا الشخص بأنه مختلف عن ما هو حوله، وللمساعدة في ذلك، يتطرق الشخص بالاستعانة بالدليل السياحي للمنطقة الجديدة التي يعيش بها، ولكن مع خرائط جوجل لن يلزمه شيء آخر.

حيث تعمل الخرائط الآن على تسهيل المعرفة أكثر من أي وقتٍ مضى، وذلك عبر إتاحتها ميزة جديدة تسمح للمستخدم بمتابعة أفضل المرشدين المحليين “الدليل المحلي”، وعلى الرغم من أن هذه الميزة تقتصر حاليًا لمناطق محدودة “بانكوك، دلهي، لندن، مكسيكو سيتي، نيويورك، أوساكا، سان فرانسيسكو، ساو باولو، طوكيو”، إلا أن هذا يعني أن جوجل أصبحت أكثر جدية في جعل خرائطها تجربة شبه اجتماعية.

ويُذكر أنه في العام الماضي، سمحت جوجل لمستخدمي خرائطها على أندرويد بمتابعة الشركات والمواقع كما لو كنت تُريد متابعة أحدهم على وسائل التواصل، بالتالي مع هذه الميزة يمكننا القول بأنها توسيع لجهود الشركة السابقة.

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أخيرًا، تصف جوجل برنامج الدليل المحلي الخاص بها بأنه مجتمع عالمي من المستكشفين الذين يكتبون التعليقات ويشاركون الصور ويجيبون عن الأسئلة ويضيفون الأماكن أو يراجعونها ويتحققون من الحقائق، بعبارة أخرى، يمكن أن يكون هذا الدليل تجربة لاخبارك عن المكان الجديد على أفضل وجه.

المصدر:

Google Blog

التدوينة خرائط جوجل تُتيح لك خيار متابعة المرشدين المحليين ظهرت أولاً على عالم التقنية.