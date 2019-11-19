دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ترامب يقول أنه اتفق مع الصين على رفع الحظر عن هواوي

حصلت شركة هواوي على مهلة إضافية قدرها ثلاثة أشهر قبل تطبيق الولايات المتحدة الأمريكية حظرها التجاري عليها.

وكانت هواوي قد أضيفت إلى قائمة الكيانات التي يحظر على الشركات الأمريكية التعامل معها سواء بتقديم خدمات أو منتجات بالبيع والشراء.

حصل تفاهم لاحقاً بين رئيسي البلدين الصيني والأمريكي وتم تمديد تطبيق الحظر لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في اغسطس الماضي، وبعد نهاية التمديد الأول حصلت على تمديد ثاني لثلاثة أشهر لإعطاء شركات الاتصالات التي تعتمد على معدات هواوي الوقت الكافي للانتقال إلى مورد آخر.

واليوم حصلت هواوي على ثالث تمديد لها أيضاً لمدة ثلاثة أشهر وتنتهي في 16 فبراير 2020.

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من جهتها خفضت هواوي من تأثير المهلة الإضافية معتبرة أنها مازالت تلقى معاملة ظالمة من الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي قد عبّر عدة مرات عن علاقة حظر هواوي بالمفاوضات التجارية التي تجري بين الصين والولايات المتحدة بسبب خلافات على الرسوم الجمركية بين البلدين، وتوجه لهواوي اتهامات بضلوعها بقضايا تجسس لصالح الصين.

التدوينة هواوي تحصل على مهلة إضافية لثلاثة أشهر قبل حظرها ظهرت أولاً على عالم التقنية.