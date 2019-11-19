أكد السفير المصري لدى العراق علاء موسى، اليوم الثلاثاء، حرص مصر على تعزيز العلاقات مع العراق في المجالات كافة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا - أن رئيس الدائرة العربية بالوزارة علي عباس العامري التقى السفير علاء، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشدد السفير علاء خلال اللقاء، على ضرورة عقد اجتماعات اللجنة المصرية - العراقية المشتركة، واجتماع وزراء الإسكان العراق، مصر، والأردن في بغداد في أقرب وقت ممكن، فضلا عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصري ببغداد يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.