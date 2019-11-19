شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يعزز مواقعه فى المنطقة الحدودية مع تركيا بدخول 5 نقاط جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزز الجيش السورى مواقع قواته في المنطقة الحدودية مع تركيا حيث دخل، اليوم الثلاثاء، إلى خمس نقاط جديدة بريف محافظة الحسكة الشمالى الغربى.

قالت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن قوات الجيش السورى وسعت انتشارها فى الريف الغربى لناحية تل تمر بمسافة 10 كيلومترات ودخلت إلى خمس نقاط جديدة، وهى قرية الدشيشة وقرية الطويلة ومزرعة شويش وأخرى فى غرب الطويلة إضافة إلى قرية أم الخير.

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واستكملت قوات حرس الحدود فى الجيش السورى، الأسبوع الماضى، انتشارها على الحدود مع تركيا بدءا من ريف رأس العين الشمالى الشرقى وصولا إلى بلدة عين ديوار بريف المالكية بطول أكثر من 200 كيلومتر.

وتأتي هذه التحركات بعد أن أطلقت تركيا، يوم 9 أكتوبر الماضى، عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرق سوريا لتطهير هذه الأراضى من الإرهابيين فى إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، التى تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستانى" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن في إطار حملة محاربة "داعش".

واعتبرت السلطات السورية هذه التحركات خرقا لسيادة البلاد وأرسلت قوات للسيطرة على عدد من المدن والبلدات الكبيرة هناك، بعد التوصل إلى تفاهمات حول هذا الشأن مع "قوات سوريا الديمقراطية" بوساطة من الجانب الروسي، وسط زيادة المخاوف من اندلاع اشتباكات بين الجيشين التركي والسوري في ظل الخلافات الحادة بين دمشق وأنقرة.