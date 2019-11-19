شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث مع بيل جيتس التعاون المشترك لمواجهة الأمراض الوبائية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مع بيل جيتس المؤسس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة الأمراض الوبائية والمعدية في العالم، وخاصة مرض شلل الأطفال، والخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتحقيق هذا الهدف خلال الفترة الماضية.
كما استعراض الجانبان - خلال اللقاء الذي جاء خلال زيارة بيل جيتس للإمارات لحضور فعاليات "منتدى بلوغ الميل الأخير" بأبوظبي وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - دور المنتدى فى حشد الجهود الدولية لمساعدة الشعوب المحتاجة في القضاء على الأمراض الخطيرة التي تتهددها.
وأشاد بن زايد بالدور الذي تقوم به مؤسسة بيل وميليندا جيتس فى التصدى للأمراض على الساحة الدولية، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر مع بيل جيتس في هذا المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يبحث مع بيل جيتس التعاون المشترك لمواجهة الأمراض الوبائية فى العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.