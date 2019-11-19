شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تحتفى بزيارة الرئيس السادات وخطابه في الكنيست قبل 42 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الخارجية الإسرائيلية بزيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إليها قبل 42 عاما ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية في "تويتر"، باللغة العربية، المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، تغريدة جديدة، مساء اليوم، الثلاثاء، احتفت من خلالها تل أبيب بتلك الزيارة، رغم مرور 42 عاما على إتمام تلك الزيارة التاريخية.

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