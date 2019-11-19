مستشفى كليس التركية يستقبل طفلا سوريا من مصابي اعزاز

كليس/ الخليج 365
استقبل المستشفى الحكومي بولاية كليس جنوبي تركيا، الثلاثاء، طفلا سوريا مصابا، في الهجوم الذي نفذه إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا"، على مدينة اعزاز السورية.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن الطفل جرى نقله إلى تركيا، عبر معبر أونجو بينار، حيث تم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى.
ووفق معلومات أولية، قتل مدني وأصيب 13 آخرون في قصف مدفعي شنه تنظيم ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي الثلاثاء، على مدينة اعزاز شمالي سوريا.
ويواصل التنظيم هجماته على مناطق سيطرة المعارضة السورية، انطلاقا من منطقة تل رفعت التي كان من المفترض أن ينسحب منها بموجب التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 22 أكتوبر/تشرين الأول.
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