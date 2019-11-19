مصر.. أحكام متفاوتة بحق 6 أشخاص أدينوا بأحداث عنف

القاهرة/ الخليج 365

قضت محكمة عسكرية بمصر، الثلاثاء، بسجن 6 أشخاص لفترات متفاوتة تصل إلى 7 سنوات، إثر إدانتهم في أعمال عنف صيف 2013، وفق مصدر قانوني وإعلام محلي.

وأفاد مصدر قانوني في تصريحات صحفية، أن المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط (جنوب) عاقبت 5 متهمين (حضوريًا) بالسجن 7 سنوات، كما عاقبت متهم آخر (حضوري) بالسجن 3 سنوات، إثر إدانتهم بأعمال عنف بمحافظة المنيا (وسط)، تزامنا مع فض إعتصامي رابعة والنهضة، صيف 2013.

وأوضح أن المحكمة ذاتها برأت متهم واحد لعدم ثبوت الأدلة ضده، وهو ما أكدته وسائل إعلام محلية بينها "الوطن" (خاصة).

والحكم الصادر اليوم أولي وقابل للطعن أمام محكمة الطعون العسكرية خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، وفق القانون المصري.

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وفي مارس/آذار 2015، أحالت النيابة العسكرية المتهمين بعدة تهم نفوها، من بينها "الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على العنف".

وعادة لا تعلن المحاكم العسكرية بمصر عن أحكامها.

وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد) في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى.

وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.