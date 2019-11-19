سوريا.. مقتل مدني وإصابة 13 في هجوم لإرهابيي "ي ب ك"

أعزاز/ الخليج 365
قتل مدني وأصيب 13 آخرون في قصف مدفعي شنه تنظيم ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي على مدينة أعزاز شمالي سوريا، الواقعة ضمن منطقة عملية "درع الفرات".
ويواصل التنظيم هجماته على مناطق سيطرة المعارضة السورية، انطلاقا من منطقة تل رفعت التي كان من المفترض أن ينسحب منها بموجب التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 22 اكتوبر/تشرين الأول.
وانطلاقا من بلدة منغ التابعة لتل رفعت، قصف التنظيم الثلاثاء، مدينة أعزاز بقذائف الهاون وصواريخ كاتيوشا، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 13 آخرين، وفق معلومات أولية.
بدورها ردت القوات التركية، على الهجوم، عبر قصف مواقع الإرهابيين في المنطقة، بالمدفعية.
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