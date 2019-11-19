تركيا تتصدر إدانات عربية ودولية لـ"شرعنة" واشنطن مستوطنات الضفة

إسطنبول/ الخليج 365-تشاووش أوغلو: لا توجد أي دولة فوق القانون الدولي والتصريحات التي تتضمن فرض الأمر الواقع لن تكون لها أي صلاحية

-الخارجية التركية: القرار "مؤسف" ويضرب بعرض الحائط القوانين الدولية

-العفو الدولية: إضفاء الولايات المتحدة "شرعية" على المستوطنات الإسرائيلية سيبقى "جريمة حرب"

-الاتحاد الأوروبي: موقفنا الرافض لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية لم يتغير وجميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية

-التعاون الإسلامي: قرار الإدارة الأمريكية "تحديًا للإجماع الدولي (..) من شأنه تقويض سيادة القانون الدولي والجهود الدولية لإحلال السلام"





أدانت تركيا ودول ومنظمات عربية ودولية، الثلاثاء، "شرعنة" الولايات المتحدة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

يأتي ذلك غداة إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي".

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تغريدة على تويتر، إنه لا توجد أي دولة فوق القانون الدولي، وأن التصريحات التي تتضمن فرض الأمر الواقع، لن تكون لها أي صلاحية من ناحية القانون الدولي.

فيما وصفت وزارة الخارجية التركية في بيان، قرار الإدارة الأمريكية بأنه "مثال جديد متهور لشرعنة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية".

وأكدت أن هذا القرار "مؤسف" ويضرب بعرض الحائط القوانين الدولية على رأسها، المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016).

وشدد البيان على أنّ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل أكبر عائق أمام تحقيق رؤية حل الدولتين.

وأكد البيان أنّ تركيا والدول صاحبة المسؤولية في المجتمع الدولي، ستواصل الدفاع عن استقلال دولة فلسطين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأدانت منظمة العفو الدولية (غير حكومية، مقرها لندن) في بيان، إضفاء الولايات المتحدة "شرعية" على المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن الاستيطان في الأراضي الفسلطينية المحتلة سيبقى "جريمة حرب".

فيما أعلن الاتحاد الأوروبي، أن موقفه الرافض لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية لم يتغير، وأن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.

ودعت فيدريكا موغريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان، إسرائيل إلى إنهاء جميع أنشطتها الاستيطانية، في إطار التزاماتها كقوة محتلة.

بدورها، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي "تحديًا للإجماع الدولي لن ينشئ حقاً ولن يكتسب شرعية، ومن شأنه تقويض سيادة القانون الدولي والجهود الدولية لإحلال السلام".

وحذرت الجامعة العربية، في بيان، من "تبعات ممارسة مزيد من العنف والوحشية ضد الفلسطينيين، وتقويض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم على انهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي".

من جانبها، قالت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" (مغربية، غير حكومية) في بيان، إن "ترامب يكرس اغتصاب أرض فلسطين والجولان بالكامل ويدعم شهية الاحتلال في الاستيلاء على المزيد من الأراضي العربية".

فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية، في بيان لرئيس الوزراء محمد اشتية، عقد اجتماع طارئ الأربعاء، لمناقشة التبعات المترتبة على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الأخير.

والإثنين، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، أن الإعلان الأمريكي "باطلًا ومرفوضًا (..) ويتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان وقرارات مجلس الأمن".

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وبدوره قال المندوب الدائم لفلسطين لدى الامم المتحدة، رياض منصور، في بيان الثلاثاء، إن بلاده تجرى مشاورات مع دول مجلس الأمن، لحشد موقف مضاد لإعلان أمريكا الأخير.

وأعلن منصور، أن مجلس الأمن الدولي (تابع للأمم المتحدة) سيعقد الاربعاء المقبل، جلسة حول تطورات القضية الفلسطينية.

فيما أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان الاثنين، أن القرار الأمريكي "انقلاب على قرارات الشرعية الدولية (..) ويكشف الوجه الحقيقي للشراكة بين إدارة دونالد ترامب ودولة الاحتلال (إسرائيل)".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن الإدارة الأمريكية "فقدت أهليتها لأن تكون طرفًا وشريكًا أو راعيًا للسلام".

وأعربت مصر، في بيان لوزارة الخارجية الثلاثاء، عن التزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها "غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي".

من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي وأحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بيرني ساندرز، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "غير قانونية".

وقال ساندرز، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وهذا واضح من القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعددة".

والإثنين، أعلن مايك بومبيو، أن الإدارة الأمريكية قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي.

وعلى الفور قدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي، قائلًا إنه "قد صحح ظلمًا تاريخيًا".

وكانت إسرائيل احتلت الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليا في العام 1967.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" وليس "صنع في إسرائيل" على السلع المنتجة في المستوطنات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.