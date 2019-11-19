تونس.. "الجملي" يبدأ رسميا مشاورات تشكيل الحكومة مع الأحزاب

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365
بدأ رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، الثلاثاء، رسميا، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الجملي في تصريحات إعلامية: "اليوم، تنطلق الاتصالات الرسمية مع الأحزاب السياسية، وفي وقت لاحق ستكون هناك مشاورات مع المنظمات الوطنية وعدد من الكفاءات حول موضوع تشكيل الحُكومة".
وفي تصريحات سابقة، أكد الجملي أن "الحكومة ستكون في خدمة انتظارات الشعب التونسي"، مشيرا إلى أن "المقياس في اختيار أعضائها هو الكفاء والنزاهة مهما كانت انتماءاتهم السياسية".
وأضاف: "سأكون منفتحا على كل القوى السياسية لإعداد برنامج حكم مشرك يخدم الانتظارات المذكورة، بالتنسيق مع كل الأحزاب المتعاونة في ذلك، ودون التحفظ عن أي حزب يريد خدمة مصلحة تونس".
ومساء الإثنين، التقى الجملي برئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، في قصر الضيافة بقرطاج.
والجمعة الماضي، كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد الجملي بتشكيل الحكومة؛ إثر اقتراح الأخير من حركة "النهضة".
وباليوم نفسه، كلّف سعيّد الشاهد، بتصريف أعمال الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، ونيلها الثقة من البرلمان.
والجملي (60 عاما)؛ خيبر زراعي شغل منصب كاتب دولة (مساعد وزير) في حكومتي حمادي الجبالي (2012) وعلي العريض (2013).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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