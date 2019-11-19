السعودية تدين الغارات الإسرائيلية على غزة

الرياض/ الخليج 365

أدانت السعودية، الثلاثاء، الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، ترأسه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وندد مجلس الوزراء السعودي بـ"الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ونتج عنها استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين".

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وقالت المملكة إن ذلك "يعد انتهاكا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية".

ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي"، وفق المصدر ذاته.والثلاثاء الماضي، شنت إسرائيل عدوانا على غزة استمر يومين بدأته باغتيال قائد بارز في "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، وأسفرت إجمالا عن استشهاد 34 فلسطينيا وأكثر من 100 جريح، فيما ردت "الجهاد" بإطلاق أكثر من 300 قذيفة على مناطق إسرائيلية دون أن تسفر عن قتلى.

والخميس، توصلت حركة الجهاد وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن الاتفاق يبدو "هشا"؛ حيث أعقبته عدة عمليات إطلاق صواريخ من القطاع وغارات شنتها مقاتلات إسرائيلية على مواقع فلسطينية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.