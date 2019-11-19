دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع لينوفو تطلق جهازي ThinkBook 14 وThinkBook 15 بالجيل العاشر من معالجات إنتل ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة لينوفو اليوم في السوق الهندي عن الإصدارات الجديدة من أجهزة ThinkBook 14 وThinkBook 15 التي تضم الجيل العاشر من معالجات إنتل، مع كرت شاشة AMD Radeon.

كانت شركة لينوفو قد أعلنت عن أجهزة ThinkBook الجديدة مع جهاز Lenovo Yoga وشاشة ذكية خلال فعاليات IFA للعام 2019، واليوم تقدم أجهزة ThinkBook 14 وThinkBook 15 في السوق الهندي والتي تتوفر للبيع بدءاً من الأول من ديسمبر.

وتستهدف لينوفو بأجهزة ThinkBook 14 وThinkBook 15 الجديدة قطاع العمل والشركات الصغيرة أو المتوسطة، وتتميز هذه الإصدارات بالجيل العاشر من معالجات إنتل، مع ذاكرة عشوائية DDR4 رام، وسعة تخزين في PCIe SSD/HDD.

كما تدعم الأجهزة الجديدة معايير تقنية Wi-Fi 6، مع Gigabit Ethernet، وميزة ماسح للبصمة إختياري للأجهزة، كما تأتي webcam بمصراع، أيضاً تضم الأجهزة منفذ USB.

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مواصفات جهاز Lenovo ThinkBook 14

شاشة IPS بحجم 14 إنش بجودة عرض FULL HD

الجيل العاشر من معالجات إنتل يصل في أعلى نموذج إلى Core i7 بعدد 6 من الأنوية، مع كرت شاشة AMD Radeon 625.

ذاكرة عشوائية تصل إلى 24 جيجا بايت رام في DDR4.

دعم اثنان من المحركات، مع سعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت في HDD، أو حتى 1 تيرابايت في M.2 PCIe SSD.

نظام تشغيل Windows 10 Pro.

دعم الإتصال بشبكات WiFi 6 2 في 2AX، والبلوتوث 5.0، و2 من منافذ USB 3.1 من الجيل الثاني من فئة C، منفذ USB 3.1 فئة A من الجيل الأول، منفذ USB 2.0 فئة A محجوب، منفذ HDMI، فتحة لقارئ بطاقة ذاكرة، مدخل صوتيات combo، مع RJ45 ، وPower DC.

ماسح للبصمة إختياري.

مكبرات صوتية ستريو مع دعم تقنية Dolby في الصوتيات.

كاميرة Webcam مع غطاء ThinkShutter

لوحة مفاتيح بحجم كامل، مع ميزة الإضاءة الخلفية إختيارية، HotKeys، ونظام Active Protection، وبرمجيات TPM 2.0.

قياسات الجهاز 326 في 230 في 17.9 مم، مع وزن 1.5كجم.

بطارية بقدرة 57Wh.

لون رمادي.

مواصفات جهاز Lenovo ThinkBook 15

شاشة IPS بحجم 15.6 إنش بجودة عرض FULL HD

الجيل العاشر من معالجات إنتل يصل في أعلى نموذج إلى Core i7 بعدد 6 من الأنوية، مع كرت شاشة AMD Radeon 620.

ذاكرة عشوائية تصل إلى 24 جيجا بايت رام في DDR4.

دعم اثنان من المحركات، مع سعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت في HDD، أو حتى 1 تيرابايت في M.2 PCIe SSD.

نظام تشغيل Windows 10 Pro.

دعم الإتصال بشبكات WiFi 6 2 في 2AX، والبلوتوث 5.0، و2 من منافذ USB 3.1 من الجيل الثاني من فئة C، منفذ USB 3.1 فئة A من الجيل الأول، منفذ USB 2.0 فئة A محجوب، منفذ HDMI، فتحة لقارئ بطاقة ذاكرة، مدخل صوتيات combo، مع RJ45 ، وPower DC.

ماسح للبصمة إختياري.

مكبرات صوتية ستريو مع دعم تقنية Dolby في الصوتيات.

كاميرة Webcam مع غطاء ThinkShutter

لوحة مفاتيح بحجم كامل، مع ميزة الإضاءة الخلفية إختيارية، HotKeys، ونظام Active Protection، وبرمجيات TPM 2.0.

قياسات الجهاز 364 في 245 في 18.9مم، مع وزن1.7 كجم.

بطارية بقدرة 57Wh.

لون رمادي معدني.

المصدر

هذا الموضوع لينوفو تطلق جهازي ThinkBook 14 وThinkBook 15 بالجيل العاشر من معالجات إنتل ظهر على التقنية بلا حدود.