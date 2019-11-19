دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تجلب ميزة تحرير الأفلام في تطبيق صور جوجل على المتصفح ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة جوجل تحديث جديد لتطبيق صور جوجل على المتصفح تقدم من خلاله ميزة تحرير الأفلام التي قدمت خلال العام الماضي لمستخدمي التطبيق على منصة الأندوريد.

كانت شركة جوجل قد أضافت ميزة محرر الفيديو متطور في تطبيق صور جوجل على منصة الأندوريد خلال العام الماضي، كما أضافت مميزات أخرى مثل البحث عن النصوص في الصور من بين مميزات أخرى.

وتأتي ميزة محرر الفيديو لتطبيق صور جوجل على المتصفح مع جدول زمني لتحرير الأفلام، كما تختلف ميزة محرر الفيديو على المتصفح عن نفس الميزة المتطورة في تطبيق الأندوريد.

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أيضاً يمكن لمستخدم تطبيق صور جوجل على المتصفح أن يضيف مقاطع الفيديو، والصور الحية في الجدول الزمني لتحرير الفيديو، كما تدعم الميزة تغيير الموسيقى، بينما تغيب بعض الأدوات عن ميزة تحرير الفيديو في تطبيق صور جوجل على المتصفح، ومنها إمكانية إضافة النصوص أو الفلاتر.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تجلب ميزة تحرير الأفلام في تطبيق صور جوجل على المتصفح ظهر على التقنية بلا حدود.