النواب يتضامنون مع الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة.. صور

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة تضامن عددا من أعضاء مجلس النواب، الثلاثاء،مع الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة الذي فقأت سلطات الاحتلال عينه. وخلال جلسة الثلاثاء، تضامن المجلس بطلب من النائب خليل عطية مع عمارنه بوضع ايديهم على أعينهم. وفي الأثناء هم وزير الريادة والاقتصاد الرقمي، مثنى غرايبة بالوقوف للتضامن مع عمارنة إلا أنهم عاد وجلس بعد طلب من زميل له. اقرأ أيضاً : النواب يعقدون جلسة تشريعية لمناقشة عدد من مشاريع القوانين .. فيديو

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