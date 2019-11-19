شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشاهد:لن أشارك فى حكومة تونس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الشاهد ، في تصريح لإذاعة موزاييك أنّه أبلغ رئيس الحكومة المكلّف الحبيب جملي خلال لقائه به بعدد من المؤشّرات الاقتصادية التّي وصفها بالايجابية إضافة إلى أبرز التّحديات الاجتماعية والاقتصادية التّي تنتظر البلاد في سنة 2020.
وأشار الشّاهد ، إلى أنّ اللّقاء تطرّق أيضا إلى ضرورة مواصلة العمل على مكافحة الإرهاب والمحافظة على التوازنات المالية بعد برمجة قانون مالية بنسبة عجز لا تتجاوز 3%.
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