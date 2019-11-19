اليمن يدين اعتراف إيران بممثل ميليشيا الحوثى وتسليمه المقار الدبلوماسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزارة الخارجية اليمنية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لاعتراف النظام الإيراني بممثل ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتسليمه المقار الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران . واعتبرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - القرار مخالفة صريحة وواضحة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني لا سيما القرار ٢٢١٦ . Advertisements وحملت الخارجية اليمنية، النظام الإيراني، مسؤولية تبعات هذا الانتهاك الصارخ الذي يؤكد تورط إيران في دعم مليشيا الحوثي الانقلابية واعترافها بها، وكذا مسؤولية الإخلال بحماية مقارها وممتلكاتها الدبلوماسية المنقولة وغير المنقولة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة للتعامل مع هذا السلوك الإيراني المشين، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى إدانة هذا السلوك الباطل غير المسؤول.

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