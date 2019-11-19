شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة البيان تنعى سلطان بن زايد شقيق رئيس دولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت صحيفة البيان الإماراتية فى افتتاحيتها اليوم، الثلاثاء، وتحت عنوان " سلطان بن زايد محبة خالدة " كتبت : بقلوب مؤمنة تنبض بالوفاء والمحبة لرجالاتها المخلصين ورموزها الوطنية، تودع الإمارات فقيدها الكبير، المغفور له بإذن الله، سلطان بن زايد آل نهيان، الذي نهض إلى جانب الآباء المؤسسين بإخلاصه وتفانيه، فكان سنداً لخير سلف في ترسيخ لبنات الاتحاد، كما كان عضداً لخير خلف في خدمة الوطن وأبنائه.

وأضافت، عزاء الإمارات، اليوم، بفقيدها الكبير، أن الأوفياء يرحلون بأجسادهم، وتبقى أعمالهم وبصماتهم، بل وأرواحهم ومحبتهم خالدة في القلوب.. ففقيدنا هو من أبناء زايد الذين يقول فيهم محمد بن راشد معزياً شعب الإمارات العظيم: «أبناء زايد لهم بصمات خالدة في دولة الإمارات .. أبناء زايد لهم محبة مختلفة في قلب كل إماراتي.. أبناء زايد شركاء تأسيس لن ينساهم الزمن».

وتابعت الصحيفة الإماراتية: نعم.. رمز وطني مثل سلطان بن زايد تسمو مسيرته بكل المناقب وكل الإنجازات والعمل الدؤوب المتفاني في خدمة الوطن وأبنائه، لا ينسى، فأصدق ما يقال فيه ما وصفه به أخوه محمد بن زايد: «فقدت أخي وعضيدي أحد رجالات الدولة الأوفياء ورمز من رموزها الوطنية.. عمل مع المؤسس المغفور له الشيخ زايد على وضع لبنات مؤسسات الاتحاد وخدمة شعبه».

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