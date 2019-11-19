إنريكي يعود للإشراف على المنتخب الإسباني على حساب مساعده السابق مورينو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعاد الاتحاد الإسباني لكرة القدم الثلاثاء، لويس إنريكي للإشراف على المنتخب الوطني للبلاد، بعد أن تركه في حزيران/ يونيو الماضي، بسبب مرض ابنته التي توفيت لاحقاً، وخلفه مساعده السابق روبرت مورينو الذي قاد «لا فوريا روخا» للتأهل إلى كأس أوروبا 2020.

وقال رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس في مؤتمر صحفي «بإمكاننا التأكيد بأن لويس إنريكي يعود إلى منصبه السابق»، مضيفاً «أعرب لنا إنريكي عن رغبته بالعودة، والباب كان مفتوحا له على الدوام من أجل العودة».

وكان ابن الـ 49 عاما استلم مهامه كمدرب للمنتخب الوطني في تموز/ يوليو 2018 بعد مونديال روسيا، لكنه عجز عن إكمال مهمته بسبب مرض ابنته تشانا التي توفيت في أواخر آب/ أغسطس بعد صراع مع مرض سرطان العظام، فناب عنه مساعده مورينو ونجح في قيادة أبطال مونديال 2010 إلى نهائيات كأس أوروبا 2020، التي أنهوها الاثنين بالفوز على رومانيا 5-صفر.

ولم يكن الإعلان عن عودة إنريكي مفاجئاً بل كان متوقعاً بعد أن غاب مورينو عن المؤتمر الصحفي الذي تلا فوز إسبانيا على رومانيا 5-صفر مساء الاثنين في ختام مشوارها في التصفيات القارية.

ولم يبرر الاتحاد الإسباني للعبة موقف مورينو، لكنه أفاد بأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد ظهر الثلاثاء، ما دفع وسائل الاعلام إلى التكهن بالإعلان عن عودة إنريكي لمنصبه السابق.

وبعد أن شغل مهمة مساعد المدرب، استلم مورينو مهمة الإشراف على المنتخب بعد أن قرر إنريكي التنحي في حزيران/ يونيو لأسباب شخصية مرتبطة بمرض ابنته، ومع عودة ابن خيخون لمنصبه السابق يكون المنتخب قد شهد تغييرا في منصب المدرب للمرة الخامسة في غضون عامين فقط، وتحديدا منذ الجدل الذي تسبب به جولن لوبيتيجي عشية إنطلاق مونديال روسيا 2018 حين أعلن بأنه سينضم إلى ريال مدريد بعد البطولة ما أدى إلى إقالته واستبداله موقتا بفرناندو هييرو ومن بعده إنريكي ومورينو.

وفي أيلول/ سبتمبر، كشف مورينو استعداده للتخلي عن تدريب المنتخب والعودة إلى مساعدة انريكي، في حال رغب الأخير بالعودة إلى المنصب الذي تركه في حزيران/يونيو، موضحا «ثمة وضع راهن علينا احترامه ولا أعتقد أن إنريكي يفكّر بهذه المسألة حاليا»، في إشارة للعودة إلى منصبه.

وأضاف في حينها «أعتبر لويس صديقا والصداقة تأتي قبل أي أمر في الحياة لأنه من دونها، نفقد معنى أن نكون بشرا لذا في حال جاء وقت يرغب فيه بالعودة ليكون المدرب، حينها سأكون أول شخص والأكثر سرورا بالتنحي جانبا ومعاودة العمل معه» كمساعد.

وقبل تعاونهما في الإدارة الفنية لأبطال العالم 2010، عمل مورينو مساعدا لإنريكي في أندية سلتا فيجو، روما الإيطالي، وبرشلونة.

وتولى إنريكي الإدارة الفنية للمنتخب عقب الخروج من الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا في صيف 2018، لكنه غاب عن وظيفته منذ آذار/مارس الماضي قبل أن يتخذ قرار التنحي في حزيران/يونيو.