شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تجاري جديد وموقف سيارات متعدد الطوابق في مدينة التنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح رئيس مجلس إدارة «نخيل»، علي راشد لوتاه مركزاً تجارياً في مدينة التنين متعدد الطوابق بقيمة 169 مليون درهم. ويحتوي المجمع على عدد من المحال التجارية، بجانب عدد كبير من المواقف المغطاة، لتسهيل الوصول بشكل أسرع لـ40 مليون زائر كل عام.
يحتوي المجمع المكون من أربعة طوابق على 150 محلاً تجارياً وكشكاً بمساحة تبلغ 118,000 قدم مربعة من مساحات البيع بالتجزئة في الطابق الأرضي، مع وجود 900 موقف للسيارات والذى تم بناؤه لتلبية طلب الزوار المتزايد في مدينة التنين، حيث يوجد أكثر من 1700 تاجر صيني من الجنسين، لإدارة 5000 من المتاجر والمطاعم والمنافذ الترفيهية.
وستسير شركة سن تور، أحد أهم الشركات العاملة في سوق التنين، منطقة البيع بالتجزئة في المركز الجديد، مع مجموعة جديدة من متاجر الألبسة والسلع المنزلية والإلكترونيات وغيرها.
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