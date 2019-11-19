سوريا: انفجار دراجة نارية مفخخة فى مدينة جرابلس بريف حلب الشرقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفجرت دراجة نارية مفخخة، اليوم الثلاثاء، فى مدينة جرابلس فى ريف حلب الشرقى بسوريا. وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن انفجارا عنيفا هز جرابلس الخاضعة لسيطرة فصائل سورية موالية لتركيا. Advertisements وأوضح، أن الانفجار ناجم عن دراجة نارية مفخخة يقودها شخص، انفجرت بالقرب من دوار المحطة فى المدينة، ما أدى لمقتل السائق وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، بالإضافة لأضرار مادية فى المنطقة.

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