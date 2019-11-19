شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء السعودى يندد بالغارات الجوية لقوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ندد مجلس الوزراء السعودى، بالغارات الجوية التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، وأسفر عنه استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، ما يعد انتهاكا للقانون الدولى والمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية، مجددا دعوة المملكة للمجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى. Advertisements وأوضح وزير الإعلام السعودى تركى بن عبدالله الشبانة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، عقب جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن المجلس بالإجماع الدولى بالتصويت على قرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاث سنوات، وعد ذلك التزاماً وإجماعاً دولياً على دعم حقوق الشعب الفلسطينى وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن المملكة كونها أكبر الدول المانحة للأونروا، قد دعمت برامجها من ( 2000 ـ 2019 ) بما يقارب 900 مليون دولار، وبلغ مجموع المساعدات المقدمة من المملكة لفلسطين ما يقارب 7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، إضافة إلى التبرع فى شهر سبتمبر 2019 لصالح (الأونروا) بخمسين مليون دولار أمريكى.

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