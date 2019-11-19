شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 10 معلومات عن صباح الخالد رئيس الحكومة الكويتية الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أمرا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة لدولة الكويت والـ35 فى تاريخ البلاد السياسى.

ويرصد الخليج 365 أبرز 10 معلومات عنه أوردتها صحيفة الوطن الكويتية:

1- تعد الحكومة الجديدة التي كلف الشيخ صباح الخالد باختيار أعضائها الأولى له.

2- يعتبر ثامن شخصية تتولى هذا المنصب منذ عام 1962.

3- الشيخ صباح الخالد من مواليد الكويت عام 1953 وحاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977.

4 - التحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسي وعمل في الإدارة السياسية - قسم الشؤون العربية من 1978 إلى .1983

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5- التحق بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك خلال الفترة بين عامي 1983 و1989.

6- عمل الشيخ صباح الخالد سفيرا للكويت لدى السعودية ومندوبا للبلاد لدى منظمة المؤتمر الاسلامي خلال الفترة من 1995 إلى 1998 شارك خلالها في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون.

7- حصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الاولى عام 1998.

8- في عام 1998 صدر مرسوم بتعيينه رئيسا لجهاز الامن الوطني بدرجة وزير وعين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل في يوليو عام 2006 ومارس عام 2007 ثم وزيرا للأعلام في مايو 2008 ويناير 2009.

9- تسلم الشيخ صباح الخالد حقيبة وزارة الخارجية عام 2011 وعين في فبراير 2012 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وأعيد تعيينه في ديسمبر عام 2012 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

10- وفي يناير عام 2014 صدر المرسوم الأميري بتعيينه نائبا أولا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية وفي ديسمبر 2016 أعيد توليه ذات الحقيبة الوزارية وفي ديسمبر 2017 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.