شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيًا فى بلدة المكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلى، عائلة المواطن "موسى عواد خلايلة" على هدم منزله ذاتيًا فى بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، بحجة عدم وجود تراخيص.

وقال خلايلة، "إن بلدية الاحتلال فى القدس أجبرته على هدم منزله الذى يعود لنحو 130 عامًا؛ تجنبًا لتكاليف الهدم الطائلة فى حال هدمته جرافات الاحتلال، حيث أن بلدية الاحتلال منعته قبل تسليمه قرار الهدم من إصلاح المنزل أو ترميمه".

وكانت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال، قد هدمت صباح اليوم منزلًا بمنطقة دير السنة من جبل المكبر يعود للمواطن فؤاد غروف من أريحا.

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وغالبا ما يلجأ المقدسيون للبناء بدون ترخيص، كوسيلة أخيرة لأجل تلبية احتياجاتهم الأساسية ونتيجة للنمو السكانى، ويضطرون لهدمها فيما بعد بأيديهم تجنبًا لدفع تكاليف الهدم العالية، ويمثل هدم المنازل ركنًا أساسيًا فى السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعى الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقى البطيء.

وتؤثر سياسة هدم المنازل، على حياة عشرات آلاف المقدسيين، الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق.