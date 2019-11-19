مصدر مقرّب من عون للأناضول: احتفال رمزي بمناسبة عيد الاستقلال

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365
قال مصدر مقرّب من رئيس الجمهوريّة اللّبنانيّة، ميشال عون، إنّ شرق العاصمة اللبنانية سيشهد احتفالا رمزيا بمناسبة عيد الاستقلال يوم الجمعة، بسبب الظروف التي تشهدها البلاد.
وأضاف المصدر للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه: "لن يكون هناك احتفال في جادة رفيق الوزان، في وسط بيروت، لمُناسبة عيد الاستقلال كما جرت العادة كلّ عام".
وأوضح أنه "سوف يكون هناك عرض عسكريّ رمزيّ في ساحة وزارة الدفاع، يوم عيد الاستقلال الذي يوافق 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المُقبل في حضور الرؤساء الثلاثة أيّ رئيس الجمهوريّة، رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة".
وكشف المصدر أنّ رئيس الجمهوريّة، سوف يوجّه رسالة إلى الشعب اللبناني في هذه المناسبة.
ودخلت الاحتجاجات الشعبيّة في لبنان شهرها الثاني، وسط استمرار الأزمة السياسيّة مع تأخر الاستشارات النيابيةّ الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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