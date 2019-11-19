مقتل مدني وإصابة آخرين في انفجار دراجة نارية مفخخة بجرابلس السورية

جرابلس / الخليج 365

قتل مدني وأصيب آخرون جراء تفجير إرهابي عبر دراجة نارية مفخخة، بمدينة "جرابلس" شمالي سوريا.

وبحسب معلومات أولية، أدى الانفجار الإرهابي الذي وقع في مركز مدينة جرابلس الواقعة ضمن منطقة "درع الفرات"، إلى مصرع مدني وإصابة 4 آخرين.

وتشتبه قوات الأمن المحلية في المدينة، بأن يكون تنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، هو من يقف خلف الحادثة، وذلك بعد أجراء تحرياتها الأولية في مكان التفجير.

من جهة أخرى، نجحت السلطات الأمنية في المدينة، بتفكيك قنبلة كانت مزروعة في دراجة نارية أخرى، مانعة بذلك وقوع تفجير آخر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.