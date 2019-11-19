"الإغاثة التركية" تضع حجر أساس مدرسة في إدلب

إدلب/ براق قره جه أوغلو/ الخليج 365

بدأت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، في إنشاء مدرسة في إحدى مخيمات النازحين بمدينة إدلب السورية لتوفير فرص التعليم للأطفال النازحين.

ووضعت الهيئة التركية الثلاثاء، حجر أساس المشروع الذي يحمل اسم مدرسة "نجم الدين أربكان"، في بلدة " كللي"، حيث من المخطط أن توفر إمكانية التعليم لنحو 200 طفل في المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة.

وأوضح سليم طوسون المسؤول الإعلامي المعني بأنشطة الهيئة في سوريا، للأناضول، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة للتعليم في سوريا، خاصة أن العديد من الأطفال محرومون من حق التعليم بسبب قلة عدد المدارس في المنطقة.

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وأضاف أن الهيئة عملت على إنشاء المدارس في مختلف المناطق السورية، مشيرا أن المدرسة في بلدة كللي ستتم بالتعاون مع منظمة "Ashrafül AID Humanitarian Organisation" في جنوب أفريقيا.

وأعرب طوسون عن أمله في إنشاء جيل من الأطفال ينظرون للمستقبل بأمل، مقدما شكره لجميع المؤسسات الداعمة.

جدير بالذكر، أن الهيئة التركية تقدم مساعداتها في سوريا منذ عام 2011، وتتضمن المساعدات الإنسانية الغذاء والسكن والصحة والتعليم في جميع أنحاء البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.