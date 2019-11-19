وصول دفعة معدات طبية لصالح المستشفى الميداني الأمريكي بغزة

غزة/ رمزي محمود / الخليج 365

وصلت قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، دفعة من معدات المستشفى الميداني الأمريكي الذي يجري إنشاؤه في شمال القطاع، وذلك عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وأفادت مصادر فلسطينية لوكالة الخليج 365، أن حاويتين، تحملان جزءا من المعدات والتجهيزات الخاصة بالمستشفى، وصلتا معبر كرم أبو سالم جنوب غزة.

ويجري تفريغ الحاويتين في شاحنات تمهيدا لنقلها إلى موقع إنشاء المستشفى، بالقرب من معبر بيت حانون/ إيرز أقصى شمال القطاع.

وسمحت إسرائيل بإنشاء المستشفى – الذي تديره مؤسسة أمريكية غير حكومية –بعد وساطة مصرية وأممية، وبتمويل قطري، وذلك ضمن التفاهمات الأمنية القائمة بينها وبين الفصائل الفلسطينية في غزة.

ووصل غزة، الأحد، وفد أمريكي، لتفقد موقع المستشفى والإشراف على دخول باقي المعدات، التي دخلت أول دفعة منها في سبتمبر الماضي، واستمرت زيارته عدة ساعات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.